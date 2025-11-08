Ubriaco getta davanti agli agenti il pacchetto di sigarette dove nascondeva dell' hashish e viene denunciato

Anconatoday.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – La polizia ha provveduto a denunciare un uomo per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale e ubriachezza manifesta.La persona, un 35enne originario del Bangladesh, è stato notato dagli agenti in servizio in piazza D’Armi in evidente stato di ebbrezza. Un qualcosa di evidente. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Ubriaco picchia la compagna davanti alla figlia, arrestato - Ubriaco, picchia la compagna e la minaccia di morte davanti alla figlia minore, ma viene arrestato dai carabinieri, intervenuti su segnalazione della donna. Secondo ansa.it

Ubriaco alla guida investe un 18enne davanti alla discoteca Max e fugge: 29enne arrestato - Aveva bevuto e si era messo alla guida della sua Peugeot 205, con la quale ha poi investito un 18enne davanti alla discoteca Max di Bressanone. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ubriaco Getta Davanti Agli