Ubriaco getta davanti agli agenti il pacchetto di sigarette dove nascondeva dell' hashish e viene denunciato

ANCONA – La polizia ha provveduto a denunciare un uomo per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale e ubriachezza manifesta.La persona, un 35enne originario del Bangladesh, è stato notato dagli agenti in servizio in piazza D’Armi in evidente stato di ebbrezza. Un qualcosa di evidente. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

