Tutti i costi e i molti problemi nel nuovo campus della Statale da 458 milioni
Se ne parla almeno da 10 anni: da quando, nel 2015, Milano ha ospitato Expo. Nell’area dove si è svolta l’Esposizione universale nascerà il nuovo campus dell’Università Statale di Milano. Un campus scientifico pronto ad accogliere 20mila studenti. La data d’inaugurazione è prevista nel 2027. Per. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Da Gimenez a Emerson Royal, fino a Joao Felix e Morata: tutti i costi del calciomercato del Milan 2024/2025 - facebook.com Vai su Facebook