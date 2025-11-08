Tutte le contraddizioni dello sciopero del 12 dicembre Il commento di Polillo
Meglio soli che male accompagnati? Ma questo vecchio adagio riguarda anche la Cgil di Maurizio Landini, quando compagni di viaggio dovrebbero essere, almeno, le altre organizzazioni sindacali? Domanda più che imbarazzante, considerata la lunga storia del movimento sindacale italiano. Quella faticosa ricerca di unità che, negli anni più duri della vicenda politica italiana, aveva sempre prodotto quel valore aggiunto indispensabile per dare ai più deboli una prospettiva di vita migliore. Ricordi che tristemente appartengono al passato. La nouvelle vague è invece il poco splendido isolamento che si accompagna inevitabilmente ad una piattaforma politica quanto meno velleitaria, se non addirittura controproducente. 🔗 Leggi su Formiche.net
