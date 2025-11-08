Trump | via le sanzioni sul petrolio russo per Orbán in cambio di 700 milioni in armi

In cambio Budapest comprerà combustibile nucleare e 700 milioni in armi Usa. Donald rilancia l'idea di un vertice con Putin. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Trump: via le sanzioni sul petrolio russo per Orbán (in cambio di 700 milioni in armi)

Mosca e Pechino sbattono in faccia a Trump un rapporto a prova di sanzioni. Xi accoglie il premier russo Mishustin, parla di relazioni da salvaguardare e consolidare e dimostra che di fare pressione sul Cremlino non ha intenzione. Di Micol Flammini - facebook.com Vai su Facebook

Lukoil venderà le attività internazionali, pesano le sanzioni imposte da Trump - X Vai su X

Trump, via le sanzioni all'Ungheria sul petrolio russo - In un incontro con la stampa ungherese all'ambasciata a Washington, il premier ha poi annunciato di aver ottenuto dagli Stati Uniti un'esenzione sulle sanzioni «a tempo indeterminato» per gli acquisti ... Riporta avvenire.it

Trump e Orbán: Le Esenzioni dalle Sanzioni sul Petrolio Russo al Centro della Loro Discussione - Durante l’incontro, Trump ha descritto Orbán come “una persona speciale” e ha elogiato il suo operato nel paese, sottolineando il suo ampio sostegno popolare. Da notizie.it

Trump «grazia» Orbán: niente sanzioni per il petrolio russo - In cambio Budapest comprerà combustibile nucleare e 700 milioni in armi Usa. Secondo msn.com