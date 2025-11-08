Trump | l' esenzione sul petrolio russo e i gas russi per Orbán durerà un anno
In cambio Budapest comprerà combustibile nucleare e 700 milioni in armi Usa. Donald rilancia l'idea di un vertice con Putin. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Scopri altri approfondimenti
Orban: "Ottenuta da Trump l'esenzione sul petrolio e il gas russi" #ucraina #russia #guerra #7novembre - X Vai su X
Trump dice no ad Orbán su esenzione da sanzioni su petrolio russo Il presidente americano ha dichiarato che Orbán gli aveva chiesto di esentare l'Ungheria dalle sanzioni contro il petrolio russo, ma la sua risposta al premier magiaro è stata un categorico no: - facebook.com Vai su Facebook
Trump e Orbán: Trattative sulle Esenzioni per il Petrolio Russo - Il Primo Ministro ungherese Viktor Orbán e il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump si incontrano a Washington per discutere le sanzioni sul petrolio russo. Scrive notizie.it
Trump e Orbán: in discussione un'esenzione dalle sanzioni sul petrolio russo per l'Ungheria - L'Ungheria si trova di fronte a sfide energetiche e fiscali, mentre Trump considera un'esenzione dalle sanzioni sul petrolio russo. Da notizie.it
Trump «grazia» Orbán: niente sanzioni per il petrolio russo - In cambio Budapest comprerà combustibile nucleare e 700 milioni in armi Usa. Si legge su msn.com