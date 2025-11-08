Trump boicotta il G20 in Sudafrica

23.10 Nessun rappresentante degli Stati Uniti si recherà al vertice del G20 che si terrà in Sudafrica il 22-23 novembre. Lo annuncia il presidente Donald Trump. "E'una vergogna che il G20 si tenga in Sudafrica. Gli afrikaner (discendenti dei coloni olandesi e degli immigrati francesi e tedeschi) vengono uccisi e massacrati, e le loro terre confiscate illegalmente. Nessun funzionario Usa parteciperà finché continueranno queste violazioni dei diritti umani. Non vedo l'ora di ospitare il G20 del 2026 a Miami,in Florida!" ha dichiarato Trump. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

