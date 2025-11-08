Trevisani | L’unico obiettivo di Conte è lo scudetto Media-punti in Champions dimezzata Ricordo quando con la Juve…

Trevisani: «L’unico obiettivo di Conte è lo scudetto. Media-punti in Champions dimezzata. Ricordo quando con la Juve.». Le parole del giornalista. Il noto opinionista e commentatore televisivo  Riccardo Trevisani  è intervenuto ai microfoni di  Televomero  per analizzare l’avvio di stagione del Napoli e le ambizioni del suo allenatore, Antonio Conte. Secondo Trevisani, la squadra sta mantenendo un buon passo, specialmente se paragonato al deludente post-scudetto della scorsa gestione, ma la vera peculiarità di Conte è la sua ossessione per il campionato, a discapito delle coppe europee. L’opinionista ha sottolineato la netta differenza di rendimento dell’allenatore tra le competizioni nazionali ed europee, evidenziando come la sua mentalità sia totalmente focalizzata sulla Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

