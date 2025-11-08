Trevisani | L’unico obiettivo di Conte è lo scudetto Media-punti in Champions dimezzata Ricordo quando con la Juve…

Trevisani: «L’unico obiettivo di Conte è lo scudetto. Media-punti in Champions dimezzata. Ricordo quando con la Juve.». Le parole del giornalista. Il noto opinionista e commentatore televisivo Riccardo Trevisani è intervenuto ai microfoni di Televomero per analizzare l’avvio di stagione del Napoli e le ambizioni del suo allenatore, Antonio Conte. Secondo Trevisani, la squadra sta mantenendo un buon passo, specialmente se paragonato al deludente post-scudetto della scorsa gestione, ma la vera peculiarità di Conte è la sua ossessione per il campionato, a discapito delle coppe europee. L’opinionista ha sottolineato la netta differenza di rendimento dell’allenatore tra le competizioni nazionali ed europee, evidenziando come la sua mentalità sia totalmente focalizzata sulla Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Trevisani: «L’unico obiettivo di Conte è lo scudetto. Media-punti in Champions dimezzata. Ricordo quando con la Juve…»

Argomenti simili trattati di recente

RICCARDO TREVISANI NON HA DUBBI: "LA JUVENTUS DEVE CONFERMARE THIAGO MOTTA" ? “Tutte le cose hanno bisogno di tempo. Sarri un anno e via, Pirlo un anno e via: la Juve è così che da cinque anni non lotta per il campionato. Ancelotti, nel - facebook.com Vai su Facebook

Trevisani: "Conte pensa solo allo scudetto, la Champions per lui conta il giusto” - Intervenuto ai microfoni di Televomero, il noto opinionista e commentatore televisivo Riccardo Trevisani ha analizzato l’avvio di stagione del Napoli e le ambizioni di Antonio Conte. Come scrive tuttojuve.com

Trevisani a Terzo Tempo: “A Conte della Champions League frega il giusto, la sua priorità è il campionato. Il Napoli sta facendo bene” - ] ... Lo riporta pianetazzurro.it

Trevisani: "A Conte interessa lo Scudetto. Della Champions gli frega il giusto" - Intervenuto ai microfoni di Televomero, il noto opinionista e commentatore tv Riccardo Trevisani ha parlato dell'inizio di stagione del Napoli e delle ambizioni di mister Antonio Conte. Lo riporta msn.com