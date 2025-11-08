Trentino Fugatti indagato per morte orso M90 gip | Animale ucciso con crudeltà governatore si arrocca | Necessario per difendere cittadini
Il governatore del Trentino dovrà affrontare il processo per l’uccisione del plantigrado. L’Enpa parla di “momento storico”, la Lega lo difende Il presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, è indagato per la morte dell'orso M90, avvenuta lo scorso anno in Val di Sole. Il. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Il presidente del Trentino Fugatti indagato per la morte dell'orso M90. Il gip respinge la richiesta di archiviazione della Procura - Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento, Gianmarco Giua, ha respinto la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero nei confronti del Presidente della Provincia ... Secondo affaritaliani.it
Maurizio Fugatti indagato per l'uccisione dell'orso M90, presidente del Trentino accusato per morte "crudele" - Maurizio Fugatti indagato per l’uccisione dell’orso M90, chiamato Sonny dagli animalisti: il presidente è accusato di aver provocato una morte "crudele" all'animale ... Lo riporta virgilio.it
Fugatti indagato per l’uccisione con crudeltà dell’orso M90 - Il Gip di Trento ha respinto la richiesta di archiviazione per Maurizio Fugatti, presidente della Provincia, indagato per avere ucciso con crudeltà l’orso ... Da fanpage.it