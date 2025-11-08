Tre film e 4 serie tv da vedere questo weekend

Today.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cari spettatori, siamo entrati nel mese di novembre. Il freddo è arrivato, il Natale è dietro le porte e il mondo dell'intrattenimento è pronto a regalare al pubblico tante nuove storie a cui appassionarsi. Dunque mettetevi comodi perché in tv e nelle sale ci sono tantissime novità da scoprire e. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Tre film e 4 serie tv da vedere questo weekend - Trovate il nuovo “Frankenstein” di Guillermo del Toro, “Pluribus”, una nuova originalissima serie dove la persona più infelice della terra deve salvare il mondo dall'umanità, il nuovo ... Lo riporta today.it

tre film 4 serieCinque film e tre serie tv da vedere su Prime Video nel weekend di Halloween (31 ottobre - 2 novembre) - Siete infastiditi dal fatto che quest'anno il 1° novembre cada di sabato e quindi niente giorno festivo? Secondo today.it

Cerca Video su questo argomento: Tre Film 4 Serie