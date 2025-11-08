Tre film e 4 serie tv da vedere questo weekend
Cari spettatori, siamo entrati nel mese di novembre. Il freddo è arrivato, il Natale è dietro le porte e il mondo dell'intrattenimento è pronto a regalare al pubblico tante nuove storie a cui appassionarsi. Dunque mettetevi comodi perché in tv e nelle sale ci sono tantissime novità da scoprire e. 🔗 Leggi su Today.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Nessuna serie tv — ha spiegato Base — ma non per snobismo, solo per difendere la specificità del cinema. Le serie sono un’arte pari al cinema, ma diversa, un’altra forma artistica”. Il Torino Film Festival torna dal 21 al 29 novembre 2025, organizzato dal Mus - facebook.com Vai su Facebook
Tre film e 4 serie tv da vedere questo weekend - Trovate il nuovo “Frankenstein” di Guillermo del Toro, “Pluribus”, una nuova originalissima serie dove la persona più infelice della terra deve salvare il mondo dall'umanità, il nuovo ... Lo riporta today.it
Cinque film e tre serie tv da vedere su Prime Video nel weekend di Halloween (31 ottobre - 2 novembre) - Siete infastiditi dal fatto che quest'anno il 1° novembre cada di sabato e quindi niente giorno festivo? Secondo today.it