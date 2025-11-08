Travolta da un'auto mentre attraversa sulle strisce pedonali | la 18enne Ilaria Zannarini muore sul colpo

Una studentessa di 18 anni, Ilaria Zannarini, è morta sul colpo investita da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali a Pieve di Cento, in provincia di Bologna. Alla guida dell'auto c'era un uomo di 78 anni: subito ha fermato la macchina e ha prestato soccorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

