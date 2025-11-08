Travedona autista del bus minacciato e preso a pugni da uno studente | naso rotto e un mese di prognosi
Travedona Monate (Varese), 8 novembre 2025 – Un autista di 51 anni di Autolinee Varesine è stato aggredito da uno studente su una corsa scolastica diretta da Gavirate verso Osmate. L’aggressore è un ragazzo italiano neomaggiorenne, residente a Travedona Monate, prontamente identificato e denunciato per lesioni personali a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Tutto ha avuto inizio nel primo pomeriggio di giovedì nel piazzale delle scuole superiori di Gavirate, dove l’autista cercava di ovviare, in contatto telefonico con l’officina, al malfunzionamento della porta posteriore dell’autobus. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
