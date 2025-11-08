Travedona autista del bus minacciato e preso a pugni da uno studente | naso rotto e un mese di prognosi

Ilgiorno.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Travedona Monate (Varese), 8 novembre 2025 –  Un autista di 51 anni di Autolinee Varesine è stato aggredito da uno studente su una corsa scolastica diretta da Gavirate verso Osmate. L’aggressore è un ragazzo italiano neomaggiorenne, residente a Travedona Monate, prontamente identificato e denunciato per lesioni personali a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Tutto ha avuto inizio nel primo pomeriggio di giovedì nel piazzale delle scuole superiori di Gavirate, dove l’autista cercava di ovviare, in contatto telefonico con l’officina, al malfunzionamento della porta posteriore dell’autobus. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

travedona autista del bus minacciato e preso a pugni da uno studente naso rotto e un mese di prognosi

© Ilgiorno.it - Travedona, autista del bus minacciato e preso a pugni da uno studente: naso rotto e un mese di prognosi

News recenti che potrebbero piacerti

travedona autista bus minacciatoPrende a pugni l’autista dell’autobus e gli frattura il naso perché la porta non si apre: denunciato un 18enne - Monate (Varese) per lesioni personali a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio ... Lo riporta fanpage.it

travedona autista bus minacciatoAutista aggredito a pugni da uno studente: frattura al naso e corsa interrotta a Travedona - Il 51enne di Autolinee Varesine picchiato da un neomaggiorenne per un guasto alla porta del bus: denunciato per lesioni e interruzione di pubblico servizio ... Da laprovinciadivarese.it

Autista aggredito su un autobus scolastico a Travedona Monate: frattura al naso per un 51enne di Autolinee Varesine - Il conducente insultato e picchiato da un giovane passeggero: denunciato un diciottenne di Travedona per lesioni e interruzione di pubblico servizio. varesenews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Travedona Autista Bus Minacciato