Tragico incidente aereo ad Aguscello | muore il pilota di un ultraleggero

Dayitalianews.com | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il velivolo si schianta poco dopo il decollo. Un grave incidente aereo si è verificato nella tarda mattinata di oggi ad Aguscello, frazione di Ferrara. Un velivolo ultraleggero, decollato da pochi minuti dal piccolo aeroporto “Prati Vecchi”, si è schiantato in un terreno agricolo, prendendo immediatamente fuoco. A bordo c’era solo il pilota, che ha perso la vita sul colpo. Le prime testimonianze. Secondo quanto riferito da un testimone oculare, riportato da La Nuova Ferrara, l’aereo avrebbe effettuato una virata molto stretta, forse anomala, prima di precipitare al suolo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

