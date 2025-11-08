Tragedia a Zanzibar attesa per l’addio a Daniele La compagna | Stravolta per la sua morte

Ascoli, 8 novembre 2025 – Ci vorrà ancora qualche giorno prima di poter dare l’ultimo saluto a Daniele Nunziato, il giovane titolare del ristorante di pesce ‘Capitan Giacomo’ a Villa Pigna, stroncato da un malore, forse un ictus, mentre praticava snorkeling nel mare di Zanzibar. Daniele era in vacanza in Tanzania insieme alla compagna Sara Alessandrini Amodeo che solo poche ore prima aveva pubblicato un video sui social della loro permanenza nell’Arcipelago a largo delle coste dell’Africa Orientale nell’isola di Unguja chiamata familiarmente Zanzibar. Le autorità tanzaniane stanno facendo tutti i controlli e le analisi sulla salma di Daniele Nunziato prima di autorizzare il rientro in Patria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

