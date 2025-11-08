Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità è in pieno svolgimento una manifestazione con corteo i partecipanti partiti alle 14 da Parco Schuster sono diretti a Piazzale Ostiense previste chiusure deviazioni al passaggio dei partecipanti termine previsto per le 18 un altro corteo è partito alle 15 da Piazzale Ugo La Malfa per raggiungere Piazza Vittorio Emanuele II con itinerario via del Circo Massimo Piazza di Porta Capena via di San Gregorio Piazza del Colosseo via Merulana via dello Statuto previste anche in questo caso chiusure e deviazioni al passaggio del corteo termine previsto per le 21 alla Garbatella Per consentire il regolare svolgimento di lavori sul cavalcavia di via Giulio Rocco per l'intera giornata di oggi chiuse lo ricordiamo le linee metro B e B1 In alternativa attive 2 busta sostitutive la MB che collega Laurentina con Rebibbia e la mb1 in servizio tra piazza Bologna e viale Jonio per gli stessi lavori lo stop coinvolge anche i treni della linea Metromare tra le stazioni di Vitinia e Porta San Paolo servizio regolare tra Vitinia e Cristoforo Colombo anche in questo caso previsto un servizio bus sostitutivo domani 9 novembre ci sarà la prima domenica ecologica del periodo autunno-inverno 2025 2026 il provvedimento dispone la limitazione della circolazione veicolare a tutti i veicoli a motore termico all'interno della fascia verde Dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 17 alle 20 la successiva domenica ecologica è fissata per il 7 dicembre dettagli queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-11-2025 ore 16:30