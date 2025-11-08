Traffico e grandi opere | le sfide ’Duello’ tra Priolo e Cavedagna
Bologna, 8 novembre 2025 – Code, strade bloccate, cantieri del tram: il traffico è un tema che ci riguarda tutti. E quando si parla di ingorghi, viene spontanea una domanda: le grandi opere che verranno, dal tram al Passante, saranno risolutive? Se ne parla nella terza puntata del vodcast ’il Resto di Bologna’, da oggi online sul nostro sito ( www.ilrestodelcarlino.it ), su YouTube e Spotify, con spezzoni ed estratti sulle pagine social del nostro quotidiano. In dialogo con Rosalba Carbutti, giornalista del Carlino di Bologna, l’economista ed ex amministratore delegato di Nomisma, Luca Dondi dall’Orologio, poi Irene Priolo, assessora regionale ai Trasporti e alle Infrastrutture, e Stefano Cavedagna, europarlamentare di Fratelli d’Italia, protagonisti del talk politico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
L'ARRIVO DELL'ALBERO DI NATALE DI TRENTO BLOCCA IL TRAFFICO CITTADINO Code fino a un’ora e mezzo, l’Odissea dell’arrivo dell’albero di Natale di Trento dal Monte Bondone blocca il traffico della città. Un trasporto complesso, viste le grandi dime - facebook.com Vai su Facebook
Traffico e grandi opere: le sfide. ’Duello’ tra Priolo e Cavedagna - Nella puntata di oggi del nostro vodcast l’assessora regionale difende il tram: “Dopo i tanti disagi ne varrà la pena”. Segnala ilrestodelcarlino.it
Vodcast Il Resto di Bologna - Puntata 3 - Traffico e grandi opere: le sfide della città - Code, strade bloccate, tangenziale intasata, cantieri del tram: ecco un giorno di traffico da incubo. ilrestodelcarlino.it scrive
Grandi opere, a che punto siamo? Progetti e lavori per 483 miliardi, il 60% si trascina da più di 20 anni - Le grandi opere hanno smesso di fare sognare, sparendo quasi del tutto dal dibattito pubblico. Segnala corriere.it