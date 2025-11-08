Traffico e grandi opere | le sfide ’Duello’ tra Priolo e Cavedagna

Bologna, 8 novembre 2025 – Code, strade bloccate, cantieri del tram: il traffico è un tema che ci riguarda tutti. E quando si parla di ingorghi, viene spontanea una domanda: le grandi opere che verranno, dal tram al Passante, saranno risolutive? Se ne parla nella terza puntata del vodcast ’il Resto di Bologna’, da oggi online sul nostro sito ( www.ilrestodelcarlino.it ), su YouTube e Spotify, con spezzoni ed estratti sulle pagine social del nostro quotidiano. In dialogo con Rosalba Carbutti, giornalista del Carlino di Bologna, l’economista ed ex amministratore delegato di Nomisma, Luca Dondi dall’Orologio, poi Irene Priolo, assessora regionale ai Trasporti e alle Infrastrutture, e Stefano Cavedagna, europarlamentare di Fratelli d’Italia, protagonisti del talk politico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

