Tra colloqui e scambi si rafforzano i legami Putin-Kim Ma il rapporto resta sbilanciato | l’analisi
(Adnkronos) – Un ulteriore rafforzamento della cooperazione tra Mosca e Pyongyang. Di questo, mentre va avanti il conflitto in Ucraina innescato dall'invasione russa su vasta scala avviata più di tre anni fa, avrebbero parlato ufficiali di alto grado di Corea del Nord e Russia nei colloqui degli ultimi giorni a Pyongyang. L'agenzia nordcoreana Kcna 'racconta' . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Argomenti simili trattati di recente
Comincia oggi il Salone delle Opportunità ORIENTASUD organizzato dal 5 al 7 novembre, presso la Mostra d’Oltremare in Piazzale Tecchio, Napoli. Seminari e workshop, informazioni, orientamento, opportunità di studio e scambi, colloqui per sostenere le sc - facebook.com Vai su Facebook
Nasconde cocaina nelle scarpe per il figlio detenuto, arrestato durante lo scambio al colloquio - X Vai su X
Il presidente sudafricano Ramaphosa oggi in Svizzera per rafforzare i legami bilaterali - Accolto oggi a Berna dal Consiglio federale, il leader sudafricano incontrerà Karin Keller- Riporta cdt.ch