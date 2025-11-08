Totò Cuffaro si è dimesso dal ruolo di segretario nazionale della Democrazia cristiana
"Questa mattina ho rassegnato, nelle mani del presidente del partito, Renato Grassi, e del segretario organizzativo nazionale, Pippo Enea, le mie dimissioni da segretario nazionale della Democrazia Cristiana". Lo scrive in una nota Totò Cuffaro, ex presidene della Regione Sicilia indagato nei. 🔗 Leggi su Today.it
Dopo la richiesta di arresti domiciliari avanzata nei suoi confronti dalla Procura di Palermo, Totò Cuffaro ha annunciato le proprie dimissioni irrevocabili da segretario nazionale della Democrazia Cristiana. «Questa mattina ho rassegnato, nelle mani del pres