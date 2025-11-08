Totò Cuffaro si è dimesso dal ruolo di segretario nazionale della Democrazia cristiana

Today.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Questa mattina ho rassegnato, nelle mani del presidente del partito, Renato Grassi, e del segretario organizzativo nazionale, Pippo Enea, le mie dimissioni da segretario nazionale della Democrazia Cristiana". Lo scrive in una nota Totò Cuffaro, ex presidene della Regione Sicilia indagato nei. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Tot242 Cuffaro 232 Dimesso