Torna la Milano Music week | un palco diffuso per oltre 400 appuntamenti Ecco quello che c’è da sapere
Milano – Conferenza stampa senza stampa, ovvero domande dei giornalisti, ieri mattina per la nona Milano Music Week, destinata a rendere Milano dal 17 al 23 novembre una “music city” attiva ventiquattro ore con oltre 400 appuntamenti messi in agenda dalla Direzione Artistica di Nur Al Habash e Tananai, curatore speciale di questa edizione 2025. “Ho accettato questo ruolo non per mettermi al centro, ma per dare voce e spazio a professionisti che stimo, con l’auspicio di ispirare chi sogna di intraprendere questo mestiere” ha spiegato l’uomo di “Tango”, protagonista nella giornata di apertura pure di due panel in Triennale dedicati al rapporto tra intelligenza artificiale e canzone, con Vittorio Maria Dal Maso, e ai segreti della produzione musicale, con okgiorgio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
