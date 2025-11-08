Torna il Bagna Cauda Day | i ristoranti novaresi e del Vco dove gustare il piatto tipico piemontese

Novaratoday.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna anche quest'anno il Bagna Cauda Day, l'evento organizzato dall'associazione Astigiani Aps che celebra uno dei piatti principi della cucina piemontese. L'idea degli organizzatori è quella di ridare dignità a un piatto popolare ma nobile come la bagna cauda e di riportarla al centro della. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

torna bagna cauda dayTorna il Bagna Cauda Day - L’appuntamento è per 21, 22, 23 novembre e 28, 29, 30 novembre 2025, poi la seconda edizione della “Bagna della Merla” prevista dal 28 gennaio al 1° febbraio 2026 ... Scrive casalenews.it

torna bagna cauda dayTorna il Bagna Cauda Day ad Asti, in Piemonte e nel mondo - Giunto alla tredicesima edizione, il Bagna Cauda Day riunirà ancora una volta migliaia di appassionati in oltre 150 locali tra ristoranti, cantine storiche, osterie e agriturismi, con più di trentamil ... Riporta teatronaturale.it

“Usiamo la testa”: torna il Bagna Cauda Day ad Asti, in Piemonte e nel mondo - Dal 21 al 23 e dal 28 al 30 novembre 2025 la grande festa della convivialità piemontese riunirà migliaia di “bagnacaudisti” in oltre 150 locali ... Si legge su lanuovaprovincia.it

Cerca Video su questo argomento: Torna Bagna Cauda Day