Torna a Novara Oggi si scambia! la giornata dello scambio gratuito di oggetti e abiti

Torna a Novara l'appuntamento con il mercatino dell'usato targato Assa.Sabato 22 novembre, dalle 10 alle 17, in occasione della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti, negli spazi dell'isola ecologica di via Sforzesca è infatti in programma la nona edizione di "Oggi si scambia", la.

