Torna a Novara Oggi si scambia! la giornata dello scambio gratuito di oggetti e abiti
Torna a Novara l'appuntamento con il mercatino dell'usato targato Assa.Sabato 22 novembre, dalle 10 alle 17, in occasione della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti, negli spazi dell'isola ecologica di via Sforzesca è infatti in programma la nona edizione di "Oggi si scambia", la. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Approfondisci con queste news
SI TORNA ALLA VITTORIA, …CON UNA GARA SENZA STORIA! BOSTO VARESE NOVARA BASKET Risultato: 31 – 90 (15-26, 6-21, 10-22, 0-21) ? Commento Coach: I biancorossi di Foddis sul campo di Varese non lasciano scampo ai giovani - facebook.com Vai su Facebook