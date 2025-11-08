Tony Maiello vince Tale e Quale Show 2025 | cosa è successo nella finale

Roma, 7 novembre 2025 – Pronostico rispettato a Tale e Quale Show 2025. Tony Maiello ha vinto il talent show condotto da Carlo Conti su Raiuno e lo ha fatto grazie a una super esibizione nell’ultima puntata del programma. La super giuria composta da Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi, insieme agli ospiti Orietta Berti e Nicola Savino, ha incoronato, insieme al pubblico, il cantautore come trionfatore di questa edizione del programma del venerdì sera di Raiuno. I 20mila euro che Tony Maiello ha vinto saranno devoluti all’Airc, Associazione italiana per la ricerca sul cancro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

