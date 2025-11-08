Tony Maiello vince Tale e Quale Show 2025 | cosa è successo nella finale

Quotidiano.net | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 7 novembre 2025 – Pronostico rispettato a Tale e Quale Show 2025. Tony Maiello ha vinto il talent show condotto da Carlo Conti su Raiuno e lo ha fatto grazie a una super esibizione nell’ultima puntata del programma. La super giuria composta da Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi, insieme agli ospiti Orietta Berti e Nicola Savino, ha incoronato, insieme al pubblico, il cantautore come trionfatore di questa edizione del programma del venerdì sera di Raiuno. I 20mila euro che Tony Maiello ha vinto saranno devoluti all’Airc, Associazione italiana per la ricerca sul cancro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

tony maiello vince tale e quale show 2025 cosa 232 successo nella finale

© Quotidiano.net - Tony Maiello vince Tale e Quale Show 2025: cosa è successo nella finale

Altri contenuti sullo stesso argomento

tony maiello vince taleTony Maiello vince Tale e Quale Show 2025: cosa è successo nella finale - Il cantautore supera Samuele Cavallo e Pamela Petrarolo proprio nell’ultima puntata del talent show condotto da Carlo Conti su Raiuno ... Secondo quotidiano.net

tony maiello vince taleTale e Quale: Tony Maiello imita Gigi D’Alessio (video) - Nella settima puntata della nuova edizione di Tale e Quale Show andata in onda venerdì 7 novembre 2025, Tony Maiello imita Gigi D'Alessio cantando Non dirgli mai. Riporta radiomusik.it

Tony Maiello imita Gigi D’Alessio a Tale e Quale Show 2025/ Vincitore o solo podio? Oggi la verità - Tony Maiello imita Gigi D'Alessio a Tale e Quale Show: dopo la prestazione non esaltante nei panni di Mahmood, arriva un'altra prova delicata ... Segnala ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Tony Maiello Vince Tale