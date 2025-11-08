Tony Maiello vince Tale e Quale Show 2025 | cosa è successo nella finale
Roma, 7 novembre 2025 – Pronostico rispettato a Tale e Quale Show 2025. Tony Maiello ha vinto il talent show condotto da Carlo Conti su Raiuno e lo ha fatto grazie a una super esibizione nell’ultima puntata del programma. La super giuria composta da Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi, insieme agli ospiti Orietta Berti e Nicola Savino, ha incoronato, insieme al pubblico, il cantautore come trionfatore di questa edizione del programma del venerdì sera di Raiuno. I 20mila euro che Tony Maiello ha vinto saranno devoluti all’Airc, Associazione italiana per la ricerca sul cancro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
La prossima settimana conosceremo il nome del vincitore dell'edizione 2025 del talent di Rai 1. Guida la classifica generale, Samuele Cavallo seguito da Pamela Petrarolo e Tony Maiello. - facebook.com Vai su Facebook
“Cinque cellulari nella tuta gold Baby, non richiamerò” ? Tony Maiello interpreta Mahmood a #taleequaleshow - X Vai su X
Tony Maiello vince Tale e Quale Show 2025: cosa è successo nella finale - Il cantautore supera Samuele Cavallo e Pamela Petrarolo proprio nell’ultima puntata del talent show condotto da Carlo Conti su Raiuno ... Secondo quotidiano.net
Tale e Quale: Tony Maiello imita Gigi D’Alessio (video) - Nella settima puntata della nuova edizione di Tale e Quale Show andata in onda venerdì 7 novembre 2025, Tony Maiello imita Gigi D'Alessio cantando Non dirgli mai. Riporta radiomusik.it
Tony Maiello imita Gigi D’Alessio a Tale e Quale Show 2025/ Vincitore o solo podio? Oggi la verità - Tony Maiello imita Gigi D'Alessio a Tale e Quale Show: dopo la prestazione non esaltante nei panni di Mahmood, arriva un'altra prova delicata ... Segnala ilsussidiario.net