Tony Maiello trionfa a Tale e Quale Show 2025 | ‘Grazie ho ritrovato la gioia di stare sul palco’

Chi ha vinto Tale e Quale Show 2025, Tony Maiello rimonta e vince con “Non dirgli mai” di Gigi D’Alessio. È Tony Maiello il vincitore assoluto dell’edizione 2025, la quindicesima, di Tale e Quale Show. L’artista campano ha conquistato pubblico e giuria con una straordinaria interpretazione di “Non dirgli mai” di Gigi D’Alessio, che gli è valsa il primo posto nella classifica generale con 390 punti complessivi. Prima della finale il 36enne di Castellammare di Stabia era terzo in graduatoria. Maiello, già noto per la sua partecipazione a X Factor e per la vittoria a Sanremo Giovani nel 2010, ha superato Samuele Cavallo (secondo con 369 punti) e Pamela Petrarolo, terza con 367 punti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Tony Maiello trionfa a Tale e Quale Show 2025: ‘Grazie, ho ritrovato la gioia di stare sul palco’

