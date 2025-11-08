Tokenomics e Finanza Rigenerativa | un nuovo orizzonte per le PMI Italiane
Nel cuore di un’Italia imprenditoriale che pulsa di resilienza e creatività, le Piccole e Medie Imprese (PMI) rappresentano da sempre il motore silenzioso dell’economia nazionale, contribuendo a oltre il 90% del tessuto aziendale e generando innovazione nei settori chiave come moda, manifattura e agroalimentare. Oggi, in un’era dominata dal digitale e dalla decentralizzazione, emergono paradigmi rivoluzionari come la Tokenomics, l’intersezione tra economia e blockchain che ridefinisce creazione e gestione del valore. Analizziamo come i token digitali possano trasformare le PMI italiane, integrandosi con la Finanza Rigenerativa per un approccio sostenibile e inclusivo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
