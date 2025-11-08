TikTok batte Instagram | la Gen Z sceglie dove andare in vacanza scorrendo i video

La prossima meta di viaggio? Si trova su TikTok. È quanto emerge da una recente indagine condotta da ScuolaZoo Viaggi su un campione di oltre 4.000 giovani tra i 16 e i 24 anni, secondo cui il 38% dei partecipanti ha scelto la destinazione delle proprie vacanze dopo aver visto contenuti sulla piattaforma cinese. Instagram, un tempo regina dell’ispirazione visiva, scende al terzo posto con appena il 10% delle preferenze. In cima resta però un classico intramontabile: il passaparola. Il 52% dei ragazzi dichiara infatti di fidarsi soprattutto dei consigli di amici e conoscenti. Dall’intrattenimento all’ispirazione. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - TikTok batte Instagram: la Gen Z sceglie dove andare in vacanza scorrendo i video

News recenti che potrebbero piacerti

Radio1 Rai. . #Tennis Al Masters 1000 di #Parigi Jannik #Sinner batte lo statunitense #Shelton per 6-3, 6-3. L'altoatesino approda in semifinale, dove oggi alle 17 incontrerà Alexander #Zverev. Nel mirino il primo posto del ranking. Di Emilio Mancuso #GR1 # - facebook.com Vai su Facebook

TikTok batte Facebook e Instagram: è l'app più scaricata al mondo - Più scaricata di Facebook e Instagram, TikTok dichiara battaglia ai social che hanno catturato l'attenzione di tutti negli ultimi anni. Riporta ilmattino.it

Instagram batte TikTok con 3 milioni di utenti al mese. Zuckerberg: «È una nuova pietra miliare» - Con questi numeri la piattaforma si allinea a Facebook e WhatsApp, mentre il social cinese si ferma tra l'1,6 ... Si legge su ilmessaggero.it

Instagram batte TikTok con 3 milioni di utenti al mese. Zuckerberg: «È una nuova pietra miliare» - Dopo 15 anni dal lancio del social, Instagram raddoppia il numero di utenti attivi mensili superando il rivale asiatico. Secondo ilmessaggero.it