Lucca, 8 novembre 2025 – Tutto è avvenuto giovedì mattina, alle 6,50, in pieno centro storico a Lucca, in piazzale Verdi, dove si trova la stazione dei bus. La vittima si chiama Anuta Atomei, 47 anni, autista di bus da dieci. Era al suo posto guida con il mezzo ancora vuoto, da sola. Si presentano due minorenni, intorno ai 17 anni, stranieri, visibilmente alticci; vogliono salire mentre bevono dalle bottiglie di vino che tengono in mano. La conducente li invita a lasciarle a terra e da lì in poi si scatena l'inferno. Cerca di chiuderli fuori, ma loro scagliando pietre riescono a rompere il vetro della porta del bus e salgono a bordo.

Terrore al volante, lo choc dell'autista aggredita da due minorenni: "Ho visto la morte in faccia"