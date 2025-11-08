Terni il quadrilatero di San Valentino | Inquinamento rischi per la salute e degrado avanzato Reperire risorse e riqualificare

Un articolato atto di indirizzo è stato presentato dal gruppo consiliare del Partito democratico, sul quadrilatero compreso tra Giacinto Menotti Serrati, San Valentino, Filippo Turati e Brodolini. I consiglieri Leonardo Patalocco, Pierluigi Spinelli, Emidio Gubbiotti e Michele Di Girolamo hanno. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Terni, a San Valentino 33 nuove case popolari: dalla Regione 1,9 milioni di euro - La Regione Umbria investe quasi 2 milioni di euro per completare la riqualificazione del quartiere San Valentino di Terni. Riporta umbria24.it

