Terni debutta il ‘parco Anna’ con dedica speciale | Gesto lodevole per rafforza i valori di comunità ed appartenenza

Ternitoday.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova zona verde e residenziale ha debuttato a Perticara. Nel corso della giornata di venerdì 7 novembre è stato inaugurato il parcoAnna’ a cura dell’imprenditore Pasquale Vitale con speciale dedica alla mamma recentemente scomparsa. Contestualmente è stata apposta anche una targa in. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

