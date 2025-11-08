termini unisex e via frasi discriminatorie come cambiano gli annunci di lavoro in alto adige

La provincia autonoma di Bolzano dichiara guerra agli annunci di genere, promuovendo termini " unisex " nel momento in cui si devono redigere delle inserzioni di lavoro: a farsi promotore dell'iniziativa è Brigitte Hofer, consigliere alla parità. È in sostanza la prima volta nel nostro Paese che un Ente pubblico decide di dettare una linea del genere ad aziende e datori di lavoro. La strategia della provincia autonoma di Bolzano è quella di promuovere parole non identificabili dal punto di vista sessuale e di rimuovere dalle inserzioni termini che possono risultare "sessisti". Al posto di "donna delle pulizie" si troverà "personale delle pulizie", "fioraio" sarà soppiantato da "fiorista", "cuoco o cuoca" da "chef", "maestromaestra" da "insegnante", "capo contabile" da "responsabile ufficio contabilità" e "infermiera" da "infermiereinfermiera". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

