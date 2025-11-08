Termini unisex e via frasi discriminatorie come cambiano gli annunci di lavoro in Alto Adige
La provincia autonoma di Bolzano dichiara guerra agli annunci di genere, promuovendo termini " unisex " nel momento in cui si devono redigere delle inserzioni di lavoro: a farsi promotore dell'iniziativa è Brigitte Hofer, consigliere alla parità. È in sostanza la prima volta nel nostro Paese che un Ente pubblico decide di dettare una linea del genere ad aziende e datori di lavoro. La strategia della provincia autonoma di Bolzano è quella di promuovere parole non identificabili dal punto di vista sessuale e di rimuovere dalle inserzioni termini che possono risultare "sessisti". Al posto di "donna delle pulizie" si troverà "personale delle pulizie", "fioraio" sarà soppiantato da "fiorista", "cuoco o cuoca" da "chef", "maestromaestra" da "insegnante", "capo contabile" da "responsabile ufficio contabilità" e "infermiera" da "infermiereinfermiera". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
"le belle arti di simone giuliani parrucchiere acconciatore unisex" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Nico&co | Termini Imerese - facebook.com Vai su Facebook
Termini "unisex" e via frasi discriminatorie, come cambiano gli annunci di lavoro in Alto Adige - Niente più "donna delle pulizie", "segretaria bella presenza" e "capo": ecco le "Linee guida per annunci di lavoro inclusivi" ... Lo riporta ilgiornale.it