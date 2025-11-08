Tentato omicidio nei confronti di due ragazzi | custodia cautelare in carcere per un 53enne sannita

Tempo di lettura: 3 minuti Nel corso della mattinata di oggi, i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio (BN), a seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, hanno eseguito un’ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del capoluogo sannita, nei confronti di un uomo di 53 anni, di Dugenta, gravemente indiziato per il reato di tentato omicidio nei confronti di due ragazzi, e di porto abusivo di arma. La misura fa riferimento ad un episodio accaduto nel giugno di quest’anno, allorquando l’indagato, alle prime luci dell’alba, si recava, munito della propria carabina di precisione, dotata di visore notturno, presso un campo di mais da lui stesso coltivato, ed esplodeva un colpo all’indirizzo di una Fiat Panda in sosta, attingendo i due giovani occupanti, che nell’occorso rimanevano gravemente feriti e che venivano trasportati, uno presso il “S. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tentato omicidio nei confronti di due ragazzi: custodia cautelare in carcere per un 53enne sannita

