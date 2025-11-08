Tennis Musetti batte Korda e sfida Djokovic per la finale di Atene
Lorenzo Musetti Lorenzo Musetti ha battuto Sebastian Korda 6-0, 5-7, 7-5 in 2 ore e 22 minuti nella semifinale dell’Atp 250 di Atene, centrando la finale di sabato 9 novembre contro Novak Djokovic. Per il carrarino la sfida con Korda è stata un’altalena emotiva. Dopo un primo set dominato 6-0, Musetti ha visto cambiare l’inerzia nel secondo, perso 5-7 nonostante un vantaggio di un break. Nel parziale decisivo l’azzurro ha mostrato maturità e tenuta mentale, annullando un set point nel decimo gioco con quattro ace consecutivi e trovando il break decisivo sul 30-40 con una risposta vincente. Ha poi chiuso l’incontro con autorità al servizio, annullando un’ultima palla break e sigillando il successo che lo proietta alla sua prima finale dell’anno. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
