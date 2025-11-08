Telefoni vietati in classe proteste e controproposte studentesche | Serve formazione tecnologica non solo sanzioni

La Rete degli Studenti Medi del Lazio ha reagito con una controcircolare simbolica alla circolare del Ministero dell’Istruzione firmata da Giuseppe Valditara, la quale impone il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari negli spazi scolastici per tutta la durata della giornata scolastica. La disposizione, lo ricordiamo, è stata introdotta dal Ministero con l’obiettivo di limitare l’uso eccessivo degli smartphone e proteggere il rendimento scolastico e il benessere degli studenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

