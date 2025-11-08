Telefoni vietati in classe proteste e controproposte studentesche | Serve formazione tecnologica non solo sanzioni
La Rete degli Studenti Medi del Lazio ha reagito con una controcircolare simbolica alla circolare del Ministero dell’Istruzione firmata da Giuseppe Valditara, la quale impone il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari negli spazi scolastici per tutta la durata della giornata scolastica. La disposizione, lo ricordiamo, è stata introdotta dal Ministero con l’obiettivo di limitare l’uso eccessivo degli smartphone e proteggere il rendimento scolastico e il benessere degli studenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
News recenti che potrebbero piacerti
Hanno vietato i telefoni a cena e costruito il matrimonio più solido di Hollywood. Nel 1997, Sarah Michelle Gellar e Freddie Prinze Jr. si sono incontrati durante le riprese di So cosa hai fatto. All'epoca non c'era scintilla, solo due giovani attori in cerca di ruoli. Tr - facebook.com Vai su Facebook
I cellulari dovrebbero essere vietati nelle scuole? Le esperienze positive in tutta Europa dimostrano che sì. Per saperne di più, clicca qui... - X Vai su X