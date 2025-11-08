Taxi a Milano le 450 nuove licenze sono salve | bocciato ancora il ricorso dei tassisti | Logiche egoiste

Ilgiorno.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano – “Non si vede la ragione per la quale il contributo concesso ai tassisti già titolari di licenza dovrebbe tenere indenni questi ultimi da ogni possibile alea economica”. Non hanno usato mezzi termini i giudici del Consiglio di Stato nella sentenza che ha bocciato in via definitiva il ricorso presentato da conducenti e associazioni di categoria per bloccare il bando da 450 licenze lanciato dal Comune nel 2023 (269 quelle già assegnate). Sulla base del decreto Asset, che ha dato la possibilità alle città capoluogo di incrementare il numero di autorizzazioni fino al 20% di quelle in attività, Palazzo Marino ha deciso di sfruttare l’occasione per potenziare il parco auto bianche del 9,26%. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

taxi a milano le 450 nuove licenze sono salve bocciato ancora il ricorso dei tassisti logiche egoiste

© Ilgiorno.it - Taxi a Milano, le 450 nuove licenze sono salve: bocciato (ancora) il ricorso dei tassisti: “Logiche egoiste”

Scopri altri approfondimenti

Taxi a Milano, via libera a 450 nuove licenze: il Tar blocca il ricorso dei conducenti - A spianare la strada all’arrivo delle nuove auto bianche in città, previsto entro la primavera, è la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia. Riporta milano.corriere.it

Taxi a Milano, via libera a 450 nuove licenze: il Tar respinge il ricorso dei conducenti - Milano – Via libera dei giudici del Tribunale amministrativo regionale (Tar) al bando da 450 licenze taxi lanciato nei mesi scorsi dal Comune di Milano. Scrive ilgiorno.it

Taxi a Milano, il 5 dicembre il test per assegnare le nuove licenze: dall'inglese alle attrazioni turistiche della città, ecco cosa dovranno studiare i candidati - Si terrà il 5 dicembre il concorso per il rilascio a titolo oneroso di 450 nuove licenze taxi. Scrive milano.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Taxi Milano 450 Nuove