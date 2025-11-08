Milano – “Non si vede la ragione per la quale il contributo concesso ai tassisti già titolari di licenza dovrebbe tenere indenni questi ultimi da ogni possibile alea economica”. Non hanno usato mezzi termini i giudici del Consiglio di Stato nella sentenza che ha bocciato in via definitiva il ricorso presentato da conducenti e associazioni di categoria per bloccare il bando da 450 licenze lanciato dal Comune nel 2023 (269 quelle già assegnate). Sulla base del decreto Asset, che ha dato la possibilità alle città capoluogo di incrementare il numero di autorizzazioni fino al 20% di quelle in attività, Palazzo Marino ha deciso di sfruttare l’occasione per potenziare il parco auto bianche del 9,26%. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Taxi a Milano, le 450 nuove licenze sono salve: bocciato (ancora) il ricorso dei tassisti: “Logiche egoiste”