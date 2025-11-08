Tassa sugli ultraricchi l’84% degli italiani è favorevole a prescindere dall’orientamento politico

Mentre Giorgia Meloni ci tiene a rassicurare (di nuovo) le tasche degli ultraricchi, e promette che con la destra una patrimoniale non vedrà mai la luce, i dati rivelano che gli italiani una tassa sui super patrimoni la vorrebbero eccome. E a prescindere dal proprio orientamento politico. Secondo un sondaggio realizzato da Izi, società di consulenza e analisi economica e sociale, quasi l’84% degli italiani tasserebbe i patrimoni da oltre 10 milioni una tantum. Un dato che cambia di poco se scorporato in base alle scelte degli elettori: tra coloro che si riconoscono nei partiti di governo si dice favorevole all’introduzione della tassa l’ 81,4%, mentre tra chi vota i partiti del centro-sinistra (M5s, Avs, Pd) dice sì l’ 84,5%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

