Tale e Quale Show | una finale emozionante Ecco chi ha vinto la classifica

Tale e Quale Show: una finale tra talento, emozioni e tanti omaggi. Ecco chi ha vinto la quindicesima edizione. Venerdì 7 novembre 2025, in prima serata su Rai 1, è andata in scena la finalissima della quindicesima edizione di “Tale e Quale Show”, il varietà di punta condotto da Carlo Conti. Un appuntamento attesissimo dal pubblico, che ancora una volta ha premiato il mix unico di spettacolo, trasformismo e musica dal vivo che da anni rende il format uno dei più amati della televisione italiana. Leggi anche Grande Fratello interviene il padre di una gieffina Ma la serata non è stata solo una gara: come da tradizione, l’evento conclusivo ha avuto anche un forte significato solidale. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Tale e Quale Show: una finale emozionante. Ecco chi ha vinto, la classifica

Altre letture consigliate

Tale e Quale Show - X Vai su X

Verso la finalissima di Tale e Quale Show così #taleequaleshow #primaserata #rai1 - facebook.com Vai su Facebook

Tony Maiello vince Tale e Quale Show 2025: cosa è successo nella finale - Il cantautore supera Samuele Cavallo e Pamela Petrarolo proprio nell’ultima puntata del talent show condotto da Carlo Conti su Raiuno ... Secondo quotidiano.net

Tale e Quale Show 2025, la finale: Tony Maiello convince tutti nei panni di Gigi D’Alessio - La cronaca della finalissima di Tale e Quale Show 2025 in onda su Rai 1 venerdì 7 novembre. Secondo davidemaggio.it

Gran finale di Tale e Quale Show: Carlo Conti chiude in bellezza con una serata speciale e solidale - Ultima puntata di Tale e Quale Show stasera su Rai 1 con Carlo Conti. Riporta quilink.it