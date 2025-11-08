Tale e Quale Show 2025 Tony Maiello è il vincitore della finale | la classifica completa

Tony Maiello ha vinto la finale di Tale e Quale Show, interpretando Gigi D'Alessio. Sul podio della classifica ci sono Samuele Cavallo al secondo posto e Pamela Petrarolo, terza classificata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

