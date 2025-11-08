Tale e quale show 2025 | le Donatella sono le Gemelle Kessler video

La puntata del 7 novembre 2025 di Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato l’esibizione . 🔗 Leggi su Ascoltitv.it © Ascoltitv.it - Tale e quale show 2025: le Donatella sono le Gemelle Kessler (video)

Tale e Quale: le Donatella imitano le Kessler (video) - Nella settima puntata della nuova edizione di Tale e Quale Show andata in onda venerdì 7 novembre 2025, le Donatella imitano le Kessler cantando La notte è piccola. Riporta radiomusik.it

Tale e Quale Show 2025: anticipazioni, ospiti e imitazioni di oggi, 7 novembre - Tale e Quale Show 2025: anticipazioni, ospiti e imitazioni di oggi, 7 novembre, su Rai 1 con Carlo Conti. Secondo tpi.it

Le Donatella imitano le Gemelle Kessler a Tale e quale show/ A caccia di una vittoria dopo l’exploit, ma… - Le Donatella diventano le gemelle Kessler a Tale e quale Show 2025: nuova sfida dopo aver brillato con Rettore e ... Segnala ilsussidiario.net