Tacchinardi l’ex Juve ricorda l’atmosfera speciale di Torino e la gioia del gol | Non è un derby normale Le parole prima del derby della Mole

Tacchinardi, l’ex centrocampista rivive la stracittadina. La settimana speciale, la gioia per il gol a spizzata e il rigore negato da Ravanelli. Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha ripercorso le emozioni della stracittadina in vista del match di oggi. L’ex bianconero, in un intervento, ha ricordato la settimana del derby come un momento speciale e unico nel panorama italiano, difendendo l’importanza della sfida e distanziandosi da chi la considera inferiore ad altre. Tacchinardi ha ammesso di non essere d’accordo con chi parla dei derby di Milano, Roma o Genova come se avessero qualcosa di diverso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tacchinardi, l’ex Juve ricorda l’atmosfera speciale di Torino e la gioia del gol: «Non è un derby “normale”». Le parole prima del derby della Mole

Contenuti che potrebbero interessarti

? Alessio #Tacchinardi non ha dubbi sul nuovo allenatore della #Juve: ? "#Spalletti è entrato a petto in fuori, con grande carisma: cambierà la squadra." credits #ilBianconero - facebook.com Vai su Facebook

"Tacchinardi" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Juve, Tacchinardi: 'Critiche a Tudor? Siamo pari con l'Inter e a 3 punti dalla prima' - Nelle scorse ore l'ex calciatore Alessio Tacchinardi ha parlato ai microfoni de Il BiancoNero, sottolineando come le critiche ricevute in queste settimane da Igor Tudor siano eccessive, soprattutto se ... Si legge su it.blastingnews.com

Tacchinardi: "La Juve giocherà con intensità e coraggio. Nel Real meglio Vinicius di Mbappé" - L'ex centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi ha parlato a As della sfida che i bianconeri affronteranno contro il Real Madrid al Bernabeu fra pochi minuti: "Sarò allo stadio, la Juventus mi ... Segnala tuttomercatoweb.com