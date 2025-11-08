Tacchinardi l’ex Juve ricorda l’atmosfera speciale di Torino e la gioia del gol | Non è un derby normale Le parole prima del derby della Mole

Tacchinardi, l’ex centrocampista rivive la stracittadina. La settimana speciale, la gioia per il gol a spizzata e il rigore negato da Ravanelli. Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha ripercorso le emozioni della stracittadina in vista del match di oggi. L’ex bianconero, in un intervento, ha ricordato la settimana del derby come un momento speciale e unico nel panorama italiano, difendendo l’importanza della sfida e distanziandosi da chi la considera inferiore ad altre. Tacchinardi ha ammesso di non essere d’accordo con chi parla dei derby di Milano, Roma o Genova come se avessero qualcosa di diverso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

