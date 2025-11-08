Supplenze docenti | nomine prima e dopo il 31 dicembre Cosa cambia QUESTION TIME con Cannas LIVE Lunedì 10 novembre alle 14 | 30

Le supplenze docenti continuano a generare interrogativi e dubbi tra gli operatori della scuola: persistono ancora nomine da GPS? Quali sono le regole per le supplenze temporanee fino al 31 dicembre, in attesa dell’assegnazione ai vincitori dei concorsi legati al PNRR? È legittimo abbandonare una supplenza ottenuta tramite interpello per accettare una chiamata dalla graduatoria di istituto della propria provincia? Si prospettano novità rilevanti con la prossima Legge di Bilancio 2026? L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

