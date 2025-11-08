Sul cammino del Forlì l' ostacolo Juventus Next Gen Miramari | Affronteremo i talenti del domani

Forlitoday.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Seconda trasferta consecutiva per il Forlì Calcio che dopo la vittoria di Livorno salirà domenica ancora all'ora di pranzo (12:30 con diretta Sky) in quel di Alessandria al "Moccagatta" campo ufficiale della Juventus Next Gen in una inedita sfida proprio contro la formazione under della "vecchia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

