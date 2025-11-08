Studente multato per pochi metri Aveva l’abbonamento

Montelupo Fiorentino, 8 novembre 2025 – “A mio figlio, studente di 16 anni, è stata elevata una multa da 40 euro per un tragitto di poche decine di metri, dal Centro Empoli al Pontormo. E tutto ciò nonostante avesse esibito l’abbonamento alla tratta Montelupo – Empoli, valido per dieci mesi, che abbiamo pagato 360 euro. Racconto questa storia non per polemizzare, ma perché nonostante le spiegazioni fornite al ragazzo dai controllori non abbiamo ancora capito cosa gli sia stato contestato nelle specifico. E non riusciamo nemmeno a metterci in contatto con Autolinee Toscane per chiedere ulteriori delucidazioni”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

