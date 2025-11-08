Stramaccioni sul campionato | Chivu si è avvicinato subito a squadra e tifosi Lazio Inter partita di altissimo livello

Inter News 24 Stramaccioni ha parlato della prossima sfida contro la Lazio di Sarri: ecco il commento dell’ex allenatore nerazzurro sulla squadra di Chivu. Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell’Inter e opinionista per DAZN, ha espresso le sue opinioni sulla squadra nerazzurra in vista della sfida di campionato contro la Lazio, in programma domenica sera a San Siro. «L’Inter ha fatto un percorso perfetto in Champions League, ma il calendario iniziale è stato favorevole. Ora arriveranno partite più impegnative, a partire dalla Lazio», ha dichiarato Stramaccioni. L’ex allenatore ha elogiato la forza mentale della squadra, sottolineando come Chivu sia riuscito a creare un ambiente di fiducia fin da subito. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Stramaccioni sul campionato: «Chivu si è avvicinato subito a squadra e tifosi. Lazio Inter, partita di altissimo livello»

