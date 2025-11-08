Stefano e Gennarino trionfano ad Affari Tuoi | una vittoria che emoziona!
La puntata di Affari Tuoi del 7 novembre ha regalato a Stefano un'esperienza indimenticabile, ricca di emozioni e sorprese. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it
Scopri altri approfondimenti
Quale coppia vi è più simpatica!? Stefano e Gennarino o Gerry e Samira ? #stefanodemartino #samiralui #affarituoi #LaRuotaDellaFortuna - facebook.com Vai su Facebook
Affari Tuoi, Stefano De Martino in meditazione: Gennarino porta fortuna - Gennarino entra in scena e cambia la partita: la storia del concorrente che si porta a casa 80mila euro a “Affari Tuoi” ... Scrive dilei.it
Nel corso della puntata di Affari tuoi, partita fortunata per Stefano che decide di non cambiare il pacco e vince 75.000 euro - Nel corso della puntata di Affari tuoi, partita fortunata per Stefano che decide di non cambiare il pacco e vince 75. Segnala libero.it
Affari Tuoi stasera, Stefano dell’Emilia sembrava spacciato, ma vince 80mila euro! - Affari Tuoi, puntata di oggi 7 novembre 2025: il coraggio di Stefano premiato Questa sera è toccato a Stefano dell’Emilia- Secondo msn.com