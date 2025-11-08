Stefania Palmieri muore in un incidente sull' A22 era al nono mese di gravidanza

Una donna di 36 anni, Stefania Palmieri, è morta venerdì 7 novembre 2025 in un incidente avvenuto intorno a mezzogiorno tra i caselli di Mantova Nord e Nogarole Rocca, in direzione Brennero. La donna, originaria di Modena, era al nono mese di gravidanza ed era la figlia di un noto chirurgo ed ex. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Stefania Palmieri muore con la sua bambina in un incidente. Doveva partorire a giorni. Il papà: «Aveva la gioia negli occhi» - Gli amici dicono che l’avrebbe partorita a Modena, dove anche lei era cresciuta. Segnala ilgazzettino.it

Chi era Stefania Palmieri, vittima di un incidente sull’A22: è morta col bimbo che portava in grembo - La vittima si chiamava Stefania Palmieri, era modenese e viveva a Padova: è morta in un incidente stradale sull'autostrada A22 del Brennero ... Scrive fanpage.it

Stefania morta sull’A22, il dolore del padre: “Era solare e generosa. Voleva aiutare tutti” - Lunedì i funerali della 36enne in gravidanza morta in un tamponamento. Segnala ilrestodelcarlino.it