Stadio Maradona non si fanno attendere le parole del Comune | che risposta a De Laurentiis!

Dopo le parole di Aurelio De Laurentiis pronunciate al "Football Business Forum" della SDA Bocconi, arriva la risposta ferma del Comune di Napoli. Il patron azzurro aveva definito il Maradona uno stadio vecchio e inadeguato rispetto agli impianti di Inter e Milan. Da Palazzo San Giacomo filtra ironia, ma anche una posizione chiara: si andrà avanti con il progetto di riqualificazione, garantendo la piena operatività del club partenopeo. La replica del Comune. Le fonti di Palazzo San Giacomo non nascondono una certa distanza dalle parole del presidente del Napoli. "Abbiamo fatto passi in avanti, prima per De Laurentiis il Maradona era un cesso intero", si legge tra le righe di una risposta ironica ma determinata.

