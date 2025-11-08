Sprint Race F1 oggi in Brasile | vince Norris davanti ad Antonelli e Russell Piastri nel muro Il podio
San Paolo (Brasile) 8 novembre 2025 – Soffre in partenza, soffre nel finale, ma alla fine nessuno riesce a mettere in discussione la sua prima posizione. Lando Norris vince la gara sprint del Gran Premio del Brasile e guadagna otto punti sul compagno di squadra, costretto invece al ritiro dopo un testacoda terminato nel muro al giro 6 di questa gara sprint. Al secondo posto è festa italiana da parte di Kimi Antonelli con la sua Mercedes, battuto il compagno di squadra George Russell, terzo, davanti a un anonimo Max Verstappen. La Ferrari pecca di velocità di punta, non di ritmo, ma riesce comunque a conquistare alcune posizioni ed entrambe le Rosse terminano a punti con Charles Leclerc quinto e Lewis Hamilton settimo; nel mezzo Fernando Alonso sesto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
