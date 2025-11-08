Spezia-Bari 1-1 | per la prima di Donadoni un punto in rimonta giocando in 10 per un tempo
La Spezia, 7 novembre 2025 – Un buon punto nella 'prima' di Donadoni. Un primo tempo giocato alla pari contro il Bari, iniziato in salita, un secondo dove gli aquilotti avrebbero meritato anche di più, nonostante l'abbiano giocato sempre con un uomo in meno per l'espulsione sciocca rimediata da Kouda (autore del gol del pari, che risponde a Gytkjaer) poco prima dell'intervallo. All'esordio Donadoni deve fare a meno anche di Lapadula, out per un lieve problema muscolare derivato dall'ultimo match a Monza. Per il resto formazione non sorprendente e schema, il 3-5-2, nel segno della continuità. Alla seconda, lo schema da corner riesce: Kouda per Nagy, il cui cross al 14' viene impattato bene di testa di Wisniewski, poi a Vlahovic non riesce il tap-in, dato che Cerofolini fa suo il pallone rapidamente dopo la prima esitazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
