Spari all’auto dell’allenatore non faceva giocare il cognato | indagato il consigliere pugliese Vizzino candidato alle regionali

Un’intimidazione a colpi di pistola per vendicarsi dello scarso impiego in campo, organizzato dal calciatore con la complicità del cognato politico. Con questa accusa il pm Alessandro Prontera ha iscritto nel registro degli indagati l’attaccante 36enne Leonardo Perez e il consigliere regionale pugliese Mauro Vizzino, 44 anni, ricandidato alle prossime elezioni regionali nella lista “ Per la Puglia ” che sostiene Antonio Decaro. Sono ritenuti dagli inquirenti il “mandante” e “l’istigatore” degli spari contro l’auto dell’allenatore Antonio Calabro, che all’epoca dei fatti, risalenti a febbraio 2023, sedeva sulla panchina della Virtus Francavilla, squadra di Serie C della provincia di Brindisi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

