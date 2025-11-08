Sotto inchiesta per falso Putzu | accuse infondate Su di me gogna social
Ancona, 8 novembre 2025 – “Credo sia giusto che si faccia chiarezza sulla vicenda, lasciandola nel suo percorso naturale. La politica deve interessarsi di altro e attendere l’epilogo”. Parole del governatore Acquaroli, a margine dell’assemblea di Confindustria Pesaro-Urbino, sull’inchiesta della Procura di Ancona che coinvolge il numero uno di FdI in Consiglio regionale, l’elpidiense Andrea Putzu. ll capogruppo di Fratelli d’Italia, al secondo mandato in Regione, è indagato per falso ideologico dopo l’esposto presentato dall ’ex sindaco di Fermo (già presidente di Erap Marche) Saturnino Di Ruscio per una presunta incandidabilità di Putzu alle regionali 2020, nelle quali Di Ruscio fu il primo dei non eletti – dietro a Putzu – nelle file di FdI nella circoscrizione di Fermo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Sotto inchiesta per falso, Putzu: accuse infondate. "Su di me gogna social" - Capogruppo di FdI in Regione, l'esposto di Di Ruscio: omise condanna, nel 2020 era incandidabile.
Andrea Putzu (capogruppo FdI in Regione) indagato per falso: la denuncia di Di Ruscio e il nodo incandidabilità - ANCONA Il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale Andrea Putzu è indagato dalla Procura di Ancona per falso ideologico.
Putzu (FdI) e l'indagine per falso: «Fiducia nella Procura. Io garantista, anche con Matteo Ricci» - Il capogruppo di Fratelli d'Italia in regione, Andrea Putzu, vuole chiarire la sua posizione «in merito a una mia presunta iscrizione nel registro degli indagati presso la Procura ...