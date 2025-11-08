Buone notizie in casa centrodestra. Prosegue il trend positivo di Fratelli d'Italia che anche questa settimana vede crescere il proprio consenso. Rispetto a sette giorni fa, ma anche al mese scorso, la percentuale aumenta dello 0,1 per cento e dello 0,9 e si attesta al 31,1 per cento. Questo il dato emerso dall'ultimo sondaggio Dire-Tecnè, con interviste effettuate tra il 4 e il 6 novembre. Segno positivo anche per il Pd che sale al 21,7 per cento guadagnando lo 0,1 sulla settimana e recuperando un +0,4 sul mese. Numeri che comunque non bastano ad accorciare le distanze. Meno ottimistiche le previsioni per i Cinque Stelle. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sondaggio Dire-Tecnè, tracollo M5s: si prende quasi tutto FdI