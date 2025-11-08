Sondaggio Dire-Tecnè tracollo M5s | si prende quasi tutto FdI
Buone notizie in casa centrodestra. Prosegue il trend positivo di Fratelli d'Italia che anche questa settimana vede crescere il proprio consenso. Rispetto a sette giorni fa, ma anche al mese scorso, la percentuale aumenta dello 0,1 per cento e dello 0,9 e si attesta al 31,1 per cento. Questo il dato emerso dall'ultimo sondaggio Dire-Tecnè, con interviste effettuate tra il 4 e il 6 novembre. Segno positivo anche per il Pd che sale al 21,7 per cento guadagnando lo 0,1 sulla settimana e recuperando un +0,4 sul mese. Numeri che comunque non bastano ad accorciare le distanze. Meno ottimistiche le previsioni per i Cinque Stelle. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
Il distacco tra Fico e Cirielli ridotto al 6,5% secondo l’ultimo sondaggio Dire-Tecné: testa a testa tra Pd e FdI come primo partito in Campania - facebook.com Vai su Facebook
Sondaggio elettorale Campania, per Tecné Cirelli è meno distante da Fico - Il distacco tra Fico e Cirielli ridotto al 6,5% secondo l'ultimo sondaggio Dire- Scrive fanpage.it
Sondaggio Dire, cresce ancora Fdi: calano M5S e Lega - Italia: Segno positivo anche per il Pd che sale al 21,7% guadagnando lo 0,1% sulla settimana e recuperando un +0,4% sul mese ... Si legge su lapressa.it
Sondaggio Dire-Tecnè: è testa a testa in Campania tra Cirielli e Fico - ROMA – Il candidato del centrosinistra, Roberto Fico, davanti a quello del centrodestra, Edmondo Cirielli, nella corsa alla guida della regione Campania. Da dire.it