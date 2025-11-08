Sondaggi quasi l'84% degli italiani è a favore di una &#8216;Mamdani tax' un'imposta sui super patrimoni

Secondo un sondaggio realizzato da Izi, la maggior parte degli italiani è a favore di un incremento selettivo del prelievo sui più ricchi per finanziare servizi universali, come asili o mezzi pubblici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

sondaggi quasi 84 italianiSondaggi, quasi l’84% degli italiani è a favore di una ‘Mamdani tax’, un’imposta sui super patrimoni - Secondo un sondaggio realizzato da Izi, la maggior parte degli italiani è a favore di un incremento selettivo del prelievo sui più ricchi per finanziare ... fanpage.it scrive

Il sondaggio sulla patrimoniale: "Favorevole quasi l'84% degli italiani". Pd e Avs la vogliono, ma Conte è tiepido - Morassut: "Tassare patrimoni e rendite elevate non è una misura radicale, ma riformista" ... Da today.it

Fisco, sondaggio Izi: 84% italiani a favore di una Mamdani tax - (askanews) – La stragrande maggioranza degli elettori italiani, quasi l’84%, è favorevole all’introduzione di una imposta sui super patrimoni. Come scrive askanews.it

