Sondaggi quasi l'84% degli italiani è a favore di una ‘Mamdani tax' un'imposta sui super patrimoni

Secondo un sondaggio realizzato da Izi, la maggior parte degli italiani è a favore di un incremento selettivo del prelievo sui più ricchi per finanziare servizi universali, come asili o mezzi pubblici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ELEZIONI REGIONALI Da un lato i sondaggi raccontano un trionfo quasi plebiscitario di Decaro, dall’altro le simulazioni tecniche descrivono un successo più articolato. #lattacco #elezioniregionali #sondaggi #foggia - facebook.com Vai su Facebook

#Sondaggi @tecneitalia: #FdI ancora saldamente primo partito nelle intenzioni di voto nazionali. Quasi 10 i punti di distacco dal #Pd - X Vai su X

Sondaggi, quasi l’84% degli italiani è a favore di una ‘Mamdani tax’, un’imposta sui super patrimoni - Secondo un sondaggio realizzato da Izi, la maggior parte degli italiani è a favore di un incremento selettivo del prelievo sui più ricchi per finanziare ... fanpage.it scrive

Il sondaggio sulla patrimoniale: "Favorevole quasi l'84% degli italiani". Pd e Avs la vogliono, ma Conte è tiepido - Morassut: "Tassare patrimoni e rendite elevate non è una misura radicale, ma riformista" ... Da today.it

Fisco, sondaggio Izi: 84% italiani a favore di una Mamdani tax - (askanews) – La stragrande maggioranza degli elettori italiani, quasi l’84%, è favorevole all’introduzione di una imposta sui super patrimoni. Come scrive askanews.it